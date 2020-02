Tartu Uue Teatri monolavastus jõuab Torontosse

Lavastuses peavad dialoogi meisterlik Aleksander Eelmaa ja vana katkine raadio. On vana mees ja on tema esimene raadio täis helisid, hääli ja mälestusi. Ta mäletab koos oma raadioga kõike. Eetrikahina saatel viiakse vaataja teekonnale Eesti muusika- ja kultuuriloos ligi saja aasta vältel, alustades rahvuslikust ärkamisajast ja lõpetades nõukogude võimu ikke all.