Maaülikooli loomakliiniku loomaarst Madis Leivits (34) paneb kõik kliinikusse tulevad külalised tööle ja kamandas ka intervjueerija merikotkast hoidma. See Pärnumaalt pärit suur lind oli esmaspäeval tema hoole all pliimürgistuse tõttu.

Leivits mitte ainult ei ravi pliimürgistusega loomi, vaid ta on viinud pliiga seotud probleemid avalikkuse ette, keskkonnapoliitika kujundajate ning ka jahimeeste sekka, sest saastunud keskkond ei ohusta vaid metsloomi, see mõjub ka saastajale endale ehk inimesele. Tema eestvedamisel on Eesti jahimehed lubanud, et loobuvad tulevikus pliid sisaldava laskemoona kasutamisest. Hiljuti pälvis ta mürkide uurimise ning loomade heaolu parandamise nimel tegutsemise eest Eestimaa looduse fondi (ELF) noore keskkonnakaitsja tiitli.