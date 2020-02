Kunstinäitus reostab hinge

Tellijale

Kahes esimeses ja viimases näemegi head kunsti, sest omaaegne Tartu kunstimuuseum ostiski ainult head kunsti. Kuid miks ei võetud kujundamisel appi muuseumi maalikogu- ja peavarahoidjat, suurte kogemustega Mare Joonsalu? Praegu on parim sein see, kus ripub üksinda Peeter Mudisti ainult temale omaselt erilise poeesiaga loodud «Valguses on kood».