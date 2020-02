Tartusse lisandus neli elektriautode kiirlaadijat

Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals ütles, et mugava, tervet riiki katva ja kiiret laadimist võimaldava kiirlaadimisvõrgu olemasolu on võtmetegur puhta elektritranspordi läbimurdeks.

«Muutes laadimisvõimalused Enefit Voldi võrgus avaramaks, kiiremaks ja mugavamaks, anname elektriautode kasutajatele kindlustunde, et kiire laadimine on alati lähedal. Mul on hea meel, et alustame lisaks meie praegustele partneritele koostööd Circle K-ga puhta transpordi edendamiseks. Läbi senise võrgu on suurematest kettidest meid sel teel toetanud Alexela ja Olerex,» lausus Vals.