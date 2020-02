Uus kultuuriprogramm Tartus seob omavahel tantsu ja teatri

Tallinna ülikooli koreograafia eriala värskelt lõpetanud noor tantsukunstnik Kaisa Kattai on viimased kaks nädalalt treeninud Emajõe kaldal vanas Atlantise majas. Juba homme õhtul näeb samas majas tema töö tulemust ehk showingut, mis on osa uuest, terve aasta kestvast kultuuriprogrammist Tartus.

Vastse kultuuriprogrammi taga on Tartu tantsuakadeemia juht Krõõt Kiviste ja Tallinna tantsuteatri eestvedaja Heili Lindepuu, kes otsustasid, et ülikoolilinnas vajab kultuur uut hingamist, ning nii jõuabki selle aasta jooksul tartlaste ette tantsulavastusi, teatrietendusi, seminare ja õpitubasid. Võimalusi siduda tantsu, teatrit ja teisi kunstialasid on veelgi – kultuuriprogramm on avatud koostööle video- ja fotograafide, muusikute, tsirkusekunstnikega ja teiste loovisikutega.

Esimene etendus

Residendiks olemine andis mulle hea võimaluse võtta aeg maha, aga teha samal ajal ka praktilist tööd, ütles Kaisa Kattai.

Kaisa Kattai, üks kahest osalejast residentuuriprogrammis «Dance tunnel», sai kaheks nädalaks enda käsutusse Shaté tantsukooli ruumid. «Kuna ma olen kasvav tantsukunstnik ja lõpetanud värskelt ülikooli, tekkis tahtmine ise ennast otsida ning avastada endale sobiv liikumiskeel,» rääkis Kattai. «Residendiks olemine andis mulle hea võimaluse võtta aeg maha, aga teha samal ajal ka praktilist tööd.»

Tema loomingut näeb homme õhtul kell pool kaheksa Atlantise majas meistriklassis, kus publik saab ka ise kaasa teha. «Meistriklassis näitan, milleni saalis jõudsin. See pole kindlasti veel valmis, ennast on vaja palju otsida ning ehk teisigi tantsijaid kaasata,» rääkis Kattai, kes näitab meistriklassis harjutusi, mida tehes saavad osalejad end koos temaga proovile panna. Teine residendi, Saksamaalt pärit Stephanie Felberi etteaste jõuab publikuni järgmisel nädalal.

Nii noortele kui ka vanematele mõeldud õpitube tuleb kevadel veelgi. Lisaks erinevate juhendajate poolt läbi viidud töötubadele on plaanis projekti «Teaching artists» raames meistriklassid ühe kindla tantsukunstnikuga, kes õpetavad tantsustehnikat, ühe katkendi mõnest nende varasemast lavastusest ning vestlevad kõigi kohalolijatega mitmesugustel teemadel. «Arutelud võimaldavad jõuda sügavama mõistmise ja teadlikkuseni, mis sõnumit konkreetne liikumine edasi andis, et liigutuste taha tekiks ettekujutus, miks midagi üldse tehakse,» selgitas Heili Lindepuu.

Suurem osa kavandatavast toimub vanas Atlantise majas, kus hiljuti avati Alexela loomelava ning iga päev tegutseb Shaté tantsukool. Üks võtme­isik algavas kultuuriprogrammis on Tartu ülikooli teatriteaduste õppetooli professor Anneli Saro, kellega koostöös valmistatakse ette «publikukujundusprogrammid» – häälestumine etenduse vaatamiseks, arutelud ja refleksioon pärast sündmust. Kultuurielamuse lahti mõtestamisest saavad osa nii üldharidus- kui ka huvikoolide õpetajad. Nii loodavad uue kultuuriprogrammi korraldajad suurendada noorte huvi teatri- ja tantsuvaldkonna vastu.

Järgmine samm on lapsevanemate kaasamine. «Tantsuõpetajana näen sageli, kuidas vanemad tulevad vaatama oma lapse etteastet ja seejärel lahkuvad,» rääkis Krõõt Kiviste. «Tänapäeval, kui noortega on raske ühist keelt leida ning telefonid on reaalse suhtlemise vahel, on väga hea võimalus noori mõista hobide kaudu. Lapse jaoks on see suur võit, kui vanemad koos temaga kogu tantsuetenduse lõpuni vaatavad ning kodus tekib sisuline arutelu.»

Kandev roll meestel

Lavastusi, mida perega vaatama tulla, ootab ees mitu. Aasta jooksul jõuavad lavale Tartus tegutseva Tempency Dance Company lavastused «Talk to me» ja «Lavastus». Esimese autorid on itaallane Moris Cardone ja argentiinlane Ivan Keim ning teisel Tartu Tantsuakadeemia oma koreograaf, tartlanna Irena Pauku. Eelmisest hooajast on repertuaaris Tempecy lavastus «Dreams».

Lisaks toob noor lavastaja Karl Edgar Tammi publiku ette Polygoni teatri etenduse «KEY» ehk «Kõik ebanormaalsed ynimesed»​ ning koostöös noorte ja muusikutega saab näha Lindepuu eestvedamisel sündinud Tallinna tantsuteatri lavastust.

Kui enamasti domineerivad tantsumaailmas naised, siis uues kultuuriprogrammis on kandev roll meestel. «Meil on juhendajateks ja lavastajateks tegelikult rohkem mehi kui naisi ning see on väga positiivne. See ehk julgustab ka noormehi osalema,» sõnas Lindepuu.