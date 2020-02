Tartumaal tegutseb üle kümne protsendi Eesti iduettevõtetest

«Iduettevõtjad on uuendatud andmebaasi väga hästi omaks võtnud, andmeid sisestatakse, uuendatakse ja kasutatakse aktiivselt. See on oluline ka kogu sektori arengu seisukohalt, sest andmebaasiga liitunud iduettevõtted on nähtavad potentsiaalsetele investoritele, koostööpartneritele ja klientidele ning sektori arengul on võimalik pidevalt silma peal hoida. Lisaks annab uus andmebaas selge signaali, et idusektor on avatud ja läbipaistev,» sõnas Startup Estonia juht Maarika Truu.