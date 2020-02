Ühinemisleping piirab koolivõrgu korrastamist

Aakre lasteaed-algkooli juht Liina Laaser loodab, et vähemalt lasteaiarühm jääb Aakresse alles.

Elva vallavalitsuse haridusosakonna töötajad alustasid ulatuslikku koolivõrgu uuringut, mille tulemusena võib valla ühe kooli juurest kaduda gümnaasium ning on oht, et mõni väike kool sulgeb uksed. Kuigi Elva valla koolivõrgu analüüs valmib aprilliks, hakkab vallavõim muutusi ellu viima pärast järgmisi kohalikke valimisi ehk 2021. aasta sügisel ning need ei rakendu enne 2022. aasta septembrit.