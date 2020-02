Tartu külje all võib nüüd iseteeninduses iga kell haagise osta

Tartumaal Tõrvandis saab nüüd ööpäev läbi haagiseid osta, sest AS Respo Haagised avas seal iseteenindusega haagistemüügipunkti. See on ainus omalaadne Põhjamaades, kuid kui ettevõtte plaanid täituvad, ei jää selline müügikoht ainsaks.