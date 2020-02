Damnatio memoriae*

Meile meie igapäevast leiba andev tänapäev on küll palju pehmem ja meie valikud sedavõrd lihtsamad, kuid tegema me neid paratamatult peame. Parandage mind, kui eksin, aga minu arusaamise järgi kuulub tänapäeva tsiviliseeritud ühiskonda ka mõistlik annus konfutsianismi ja sellega seotult parajal määral lugupidamist ning järjepidevust − nähtusi, mis meie moodsatel aegadel just kuigi populaarsed pole. Tõepoolest, meie praegusele pigem legistlikule ajavaimule vastavalt on teenekas kogemustega inimene pigem probleem kui austuse objekt.