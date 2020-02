Linnapea Urmas Klaas: koalitsioonilepe peab olema realistlik, multihalli selles nimetada pole põhjust

Mis muutub tartlase jaoks sellest, et Reformierakond asub nüüd linna valitsema koos Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga?

Kindlasti on oluline, et on ületatud segaduste aeg. Uus võimuliit keskendub koostööle ja ei pea muretsema selle üle, et ühel koalitsioonipartneril on sisemised lahkhelid ja tülid. Kindlasti on uues koalitsioonilepingus väga selgelt välja toodud keskkonnateemad. Kahe aasta jooksul, mis lahutab viimatise koalitsioonilepingu sõlmimisest, on keskkonnateema muutunud olulisemaks. Tartu on alati olnud pioneeriks keskkonnaküsimustes, me oleme alati võtnud väga ambitsioonikaid ülesandeid, ka praegu, et kliimakava ellu viia, ja et Tartu oleks väga hea elukeskkonnaga linn.

Kindlasti on tähtis rõhutada, et meie järgmine väga suur eesmärk on olla Euroopa kultuuripealinn, väga hea programmiga kultuuripealinn. Maksimaalselt kasutada kultuuripealinna tiitlit ja programmi Tartu elu arendamiseks.

Uus koalitsioonilepe on selgelt edasiarendus Keskerakonnaga koostöö aluseks olnud koalitsioonileppest, lause-lauselt on samu ideid. Keskkonnateemadest on kogu aeg räägitud, aga kas mõnes valdkonnas on ka pööret oodata? Revolutsiooni?

Keskkonnateemasid oleme tõesti kogu aeg oluliseks pidanud. Ega muidu oleks Tartu saanud üle maailma nii kõrget tunnustust, nagu seda on hõbemedal elukeskkonna arendajana.

Tartu areng on ju sõltunud heast koostööst. Nii erakondade vahel Tartus kui ka heast koostööst Tartu ülikooliga, teiste kõrgkoolide ja ettevõtjatega. Väga oluline on hoida head koostöövaimu ja selleks koalitsioonileping aluse ka loob.

Sotside Tartu piirkonna juht Heljo Pikhof on öelnud, et selle koalitsioonilepingu üle on vaieldud palju ja kohati ehk liigagi palju. Mille üle vaieldi?

Olid vaidlused selle üle, kui palju me suudame selle pooleteise aastaga reaalselt teha. Koalitsioonileping peab olema realistlik, see on ikkagi sisend meie osakondade tööle. Ja suured vaidlused olid näiteks seoses sotsiaalvaldkonna teemadega, mis kindlasti on meile kõigile olulised. Mõnedki teemad eeldavad põhjalikumat analüüsi enne, kui nendega konkreetselt edasi minna. Just seepärast, et eelarvestrateegia oleks realistlik ja Tartu peab jätkama tasakaalus eelarve poliitikat.

Valimisliit Tartu Eest ehk Tanel Tein, Vahur Kalmre, Hannes Klaas ja Margus Jaanovits saatsid täna laiali avalduse, et linnapea Urmas Klaas peab tagasi astuma, viidati kliinikumi kriisile ja Tartu arenguprobleemidele?

See avaldus on nende inimeste arusaam, kuidas Tartu linna peaks juhtima. Esiplaanile on tõstetud taas multihall Arena. Minu soovitus neile on, et kui nad on nii tugevad inimesed, siis krunt on Raadil olemas. Käärige palun käised üles ja asuge seda multihalli rajama. Tartu ei tee selleks mingisugustki takistust, aga näidake siis, et olete millekski ka suutelised, rohkemaks kui ainult sõnad.

Tanel Tein on tänases lehes maha saanud ka kirjatükiga ideetuses hääbuvast väikelinnast. Kas Tartul on neid ideid, kuidas kasvama hakata, või ei ole neid ideid?

Oleme ju Euroopa kultuuripealinna 2024 teekonna ette võtnud, siis eelkõige ongi see meie endi jaoks. Me oleme väga palju teemasid läbi rääkinud. Tuhat inimest Tartust ja Lõuna-Eestist on olnud selle kontseptsiooni ettevalmistamise juures. Kontseptsiooni peamine eesmärk ongi selles, et Tartul oleks tulevikus veelgi suurem elujõud, et Tartu kutsuks veelgi rohkem inimesi siia ning pakuks veelgi rohkem väljakutseid. Kui edukalt Euroopa kultuuripealinna programmi ellu viime, siis kindlasti on Tartu viie-kuue aasta pärast teistsugune linn võrreldes praegusega. Et see kõik nii läheks, selleks on vaja head koostööd, mitte otsida vastandumisi ja tüli.

Kas märkasin õigesti, et uuest koalitsioonilepingust on multihalli lõik kadunud?