Tartu uus koalitsioonilepe sai allkirjad

Linnapea Urmas Klaas tõi välja, et olulisel kohal koalitsioonilepingus on linnakeskkonna arendamine selliselt, et see oleks kõigile tartlastele hästi ligipääsetav ja tervist toetav. «Kindlasti jätkame Tartu lasteaedade ja koolide remonti ning õpetajate ja kultuuritöötajate palgatingimuste parandamist.» Linnapea sõnul on väga tähtis populaarse rattaringluse ja keskkonnasäästliku ühistranspordi edasiarendamine.