Tartu kollektsionäär ostis haruldase sportauto

Kõnealune sõiduk on praegu ainus omataoline sportauto Baltimaades. Toyota GR Supra on osa viienda põlvkonna GR Supra seeriast, mis toodi uuesti turule Toyota presidendi Akio Toyoda sooviga anda uus hoog sisse Toyota sportautode arendamisse. Supra on esimene üleilmselt müüdav mudel Toyota GAZOO Racing seeriast, mis on mõeldud tavatarbijale. ​​

Toyota GR Supra A90 Limited Edition FOTO: Amserv Tähe

Kui uusi Toyota GR Suprasid toodeti Euroopas 900, siis A90 Limited Editioni nime kandvat mudelit valmistati vaid 90. Esimene taastoodetud Supra A90 mudel müüdi mullu USAs iga-aastasel Barrett-Jacksoni oksjonil 2,1 miljoni dollari eest ja Toyota annetas saadud raha heategevusse.​

Toyota brändijuht Margus Nõmmik tutvustas, et GR Supra on tagaveoga sportauto, millel on turboülelaaduriga kuuesilindriline ridamootor võimsusega 340 DIN hj ja pöördemomendiga 500 njuutonmeetrit.

«Võidusõiduentusiastidele avaldab kindlasti muljet kombinatsioon võimsusest, erksusest ja täpsest juhitavusest, mis on saavutatud tänu lühikesele teljevahele ning laiale rööpmele, väikesele kaalule, madalale raskuskeskmele ja väga jäigale kerele,» lisas Nõmmik.​​

Limited Editioni mudel on Premium-klassi varustusega sõiduk, mis on ka väljanägemiselt eriline. Matt-tumehalli keret kaunistavad mustad veljed ning salongi sisustus on punasest nahast.​​