Heljo Pikhof: töörahu tuli meie õuele

Tartu rahu juubeldamise varjus saabus Tartusse ka töörahu. Linna juhtimine läheb siitmaalt edasi õiges rütmis ja vaimus. Ei teinud ju linnavalitsuse töövõimele miskit head oktoobrikuust kestnud Keskerakonna poliitkaklus, mis meie õue peale ehk raeplatsile toodi. Sellest nädalast juhib linna uus, reformierakondlaste ja sotsiaaldemokraatide võimuliit.

Ei, sotsiaaldemokraadid ei ole oma väärtusi ja sihte minetanud, nagu mitte kuigi heatahtlikud oponendid on juba rutanud kuulutama. Heade mõtete linna tark juhtimine on küll meie ühine eesmärk, ent kui uues lepingus ei kajastuks meiegi väärtused, siis sellisesse koalitsiooni me ei läheks.

Kõneluste käigus võtsime üksipulgi läbi iga viimase kui lepingupunkti, vaidlesime, kus vaja ja ehk ülearugi. On ju meie ja partnerite ühisosa silmanähtav ning päris mitmed olulised põhimõtted, mis omaks on võetud, pärinevad sotside eelmistest linnavalitsemise aegadest. Olgu näiteks või kompaktse linnasüdame ja lühikeste teede kontseptsioon või kaasava eelarve ja üldse kaasava linnajuhtimise suund, rääkimata juba sellest, et sotsid tõid omal ajal lahenduse lasteaiakohtade pikalt vindunud probleemile.

Peatuksin mõnel valdkonnal, mis sotside meelest vajavad – ja ka pälvivad – erilist hoolt. Kõigepealt põliselt omast küsimusteringist, mille võiks ehk kokku võtta märksõnadega murelapsed ja murevanad.

Just Tartul – tark toetusvägi ju ülikoolidest võtta – on head võimalused pidada rahulikku ja kaalutletud arutelu mistahes ülesköetud teemal, olgu see elurikkus, kliimamuutused, jäätmemajandus, õiglane üleminek puhtamatele tehnoloogiatele.

Viimasel ajal on lasteaedade kohatasu pidevalt tõusnud ja sööb suure augu lastega perede rahakotti. Tulevaks, 2021. aastaks saab lasteaiakoha maksumus külmutatud. See on esialgne lahendus, mis ometigi jätab linnakassa ilma rohkem kui poolest miljonist eurost. Täpsem analüüs peaks kätte näitama kokkuhoiukohad. Tahame me ju ka seda, et meie lasteaedades töötaksid väärt õpetajad ja tugispetsialistid, kellele annab maksta motiveerivat töötasu. Eesmärk on hoida Tartu kooliõpetajate palgataset keskmise Eesti õpetaja omast kõrgemal ja tõsta lasteaedade ja -hoidude töötajate töötasusid samas tempos, nagu tõusevad kooliõpetajate palgad. Ka huvikoolide õpetajate töötasu tuleb järele aidata üldkooli miinimumpalgani.

Tänapäeva lapsed vajavad aina rohkem tugispetsialistide abi. Seda ei jagu ei koolis, ei lasteaias. Eksperte kaasates tahame praegust seisu lähemalt uurida ja välja töötada mudeli, mis vastaks lasteasutuste tegelikele vajadustele – nii et tugiteenuseid piisaks kõigile.

Tõdemus «Minu kodu on minu kindlus» kehtib ehk täiel määral just eakate inimeste puhul. Et nad saaksid võimalikult kaua omas kodus elada ja seal jõudumööda toimetada – ning nende lähedased pääseksid kodunt välja –, on vaja suurendada kõiksuguste koduteenuste mahtu. Sellest pole aga suurt kasu, kui teenuste eest maksmiseks ei jätku raha. Sestap tahame Tartus pakutavate sotsiaalteenuste rahastusmudelid ja nende jätkusuutlikkuse nagu kord ja kohus üle vaadata.