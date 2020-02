Tanel Tein: ideetuses hääbuv väikelinn

Võimalikult heast elukeskkonnast linnakodanikele on olulisem arendada koerte varjupaiga küsimusi ja tagada sinna parimad juurdepääsuteed.

Vastus küsimusel, miks Tartusse elanikke ei lisandu, on tugevasti asjaolus, et me ei oska oma linna võimalikele uutele tartlastele müüa. See on aga eriti imelik, arvestades võidukaid auhindu selle eest, et «Tartu on maailmas üks parimaid kohti, kus elada». Kuidas muidu siis selgitada kaotust ümberkaudsetele valdadelegi, mis aina kasvavad ning koguvad uusi elanikke, seega maksumaksjaid.

Nüüd on linnavõim osaliselt vahetumas, kuid esimesed tõlgendused Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna tekkivast liidust on olnud enam kui kummalised. Esmalt vaadati üle «pehmed teemad», kõlas ajakirjanduses ülevaade läbirääkimistest. Pehmeks teemaks nimetati linnaplaneerimist, mis tegelikult peaks olema Tartu üks olulisimaid teemasid üldse.

Tartu elamumaa väärindamine ja selle oskuslik realiseerimine piirkondade kaupa on linnavõimu poolt kahjuks olematu. Elamumaa väärindamiseks peaks linnavalitsusel olema selge ja pikaajaline plaan, Tartu linnajuhtidel seda aga ei ole.

Miks muidu suunab linnavalitsus inimesi valdadesse elama? Tsiteeriks siinkohal Tartu abilinnapead Reno Laidret ühest Postimehe loost pealkirjaga «Kurss muutus ning spaa ja jäähalli rajamisest Raadi vanale sõjalennuväljale pole enam juttugi» (TPM, 18.10.2019), kus arutleti elamumaade küsimuse üle Raadil: «Elamumaa elamumaaks, seal kõrval areneb selles osas jõuliselt Tartu vald.» Mees, mis linnas sa elad ja kelle heaks töötad? Seda lugu lugedes saabki hästi aru, miks me oleme hääbuv provintsistuv väikelinn.

Kasv võiks saada alguse just Raadilt. Aga ka Raadi asjus oleme kahjuks kaldumas tavapärasesse seisakusse ja mugavusalasse.

Valimisliidu Tartu Eest eestvedamisel tehtud ettepanek moodustada Raadi jaoks sõltumatu töörühm, kes aitaks kokku panna parimad ideed ja visiooni Raadi arengust, lendas prügikasti. Linnavalitsuse sõnum oli: kui erasektor ja seltsingud soovivad ise kokku panna Raadi arengu töörühma, siis palun, ühiselt linnaga aga ei.

Sama jutt tuleb linnavalitsusest linnahalli Arena Tartu kohta: linn ei pea tegema äriplaani eraettevõtjale. Just selline initsiatiivitu suhtumine ei aita Tartul edeneda, veel hullem, pidurdab Tartu arengut – kui on vähegi suurem ja ambitsioonikam projekt, siis ärgem võtkem vastutust, las erasektor tegutseb.

Kus on linnarahva kaasatus ja linna enda huvi? Kas Reformierakonna juhitav linnavalitsus on pea 20 aastaga ise selle ülesandega hakkama saanud? Ei ole. Otsus Raadi töörühma mitte moodustada on selle iseloomulik näide.

Rahvaarvu pidev vähenemine, linna nõrk majanduspotentsiaal ja Tartu konkurentsivõime kahanemine on teemad, millest siin linnas avalikult ja kõva häälega sageli ei räägita.

Lisaks linnavalitsuse läbikukkumine sõjaväe kolimisel Raadilt ära ja koerte varjupaiga võimalik jäämine Tartu kõige perspektiivsemale uuele elamualale kesklinna lähedal. Võimalikult heast elukeskkonnast linnakodanikele on olulisem arendada koerte varjupaiga küsimusi ja tagada sinna parimad juurdepääsuteed. Inimlikult arusaadav, visioonilt kahjuks mitte. Ülevaatlik 3D sõjaväebaasist ja koerte varjupaigast pole vist päris see, mis uusi linlasi meelitab.

Teine suund, mis on samuti täiesti unustatud või maha magatud, on eluhoonete ehitus Emajõe äärde. Emajõe eest on tartlased kõik valmis dzotile viskuma. Aga kui jõgi on tartlastele nii armas, siis miks ei võiks tartlased selle kaldal elada? Viimase paarikümne aasta jooksul on kümne kilomeetri pikkusel jõelõigul – vahemaal, kus Emajõgi läbib Tartut – tulnud juurde kõigest paarkümmend uut elumaja.

Kokku võttes tundub, et meil, tartlastel, puudub ambitsioon, oskus ja tahe lahendada Tartu ühed olulisimad probleemid: kahanev linnakodanike arv, Tartu konkurentsivõime langus ja linna uue majandusmootori leidmine.