Koolitants tõi Tartusse 630 tantsijat

Koolitantsu Tartumaa tantsupäevale täna on registreerunud üle 630 tantsija, tantsupäev on Tartus ka homme. Kahel päeval kokku võtab osa 1330 tantsijat. Kõik kolm etendust on ammu välja müüdud, ütles ürituse üks korraldajaid Maarja Pärn.