Tartu uus võimulepe saab täna allkirjad

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et leping on fraktsioonides läbi arutatud ja see on hea koalitsioonileping, milles on kajastatud Tartu tugevate külgede edasiarendamine.

«Jätkame jõuliselt Tartu kultuuripealinna 2024 ettevalmistusi. Tähtis on Tartu ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine, keskkonnateemad on alati olulised olnud, revolutsiooni nendes küsimustes ei ole,» rääkis Klaas. «Visioon on, et Tartu oleks hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja.»

Uued abilinnapead

Kõneluste käigus võeti üksipulgi läbi iga viimane kui lepingupunkt, vaieldi, kus vaja ja ehk ülearugi, kommenteeris uut lepingut sotsiaaldemokraatide Tartu piirkonna juht Heljo Pikhof.

«On ju meie ja partnerite ühisosa silmanähtav ning päris mitmed olulised põhimõtted, mis omaks on võetud, pärinevad sotside eelmistest linnavalitsemise aegadest,» sõnas ta. «Olgu näiteks või kompaktse linnasüdame ja lühikeste teede kontseptsioon või kaasava eelarve ja üldse kaasava linnajuhtimise suund, rääkimata sellest, et sotsid tõid omal ajal lahenduse lasteaiakohtade pikalt vindunud probleemile.»

Tartu volikogu hääletab uute abilinnapeade ametisse nimetamise üle neljapäeval. Sotside ettepanek on rahanduse abilinnapeaks senine fraktsioonijuht Gea Kangilaski, kultuuri ja hariduse abilinnapeaks Asko Tamme, kes on ligi 19 aastat olnud linnaraamatukogu direktor.

Koalitsioonilepingu järgi on sotside täita ka volikogu esimehe ametikoht ja sinna on kandidaat trükimuuseumi juhatuse liige Lemmit Kaplinski. Volikogule uue esimehe valimine on kava järgi 20. veebruari istungi päevakorras.

Volikogus on sotside juhtida kolm komisjoni. Kultuurikomisjoni juhiks saab Piret Uluots, hariduskomisjoni juhiks Toomas Jürgenstein ja sotside algatusel loodavat keskkonnakomisjoni hakkab juhtima Ott Maidre. Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni hakkab volikogus juhtima Kadri Leetmaa.

Pikhof ütles, et otsus oli kandidaate leida fraktsiooni liikmete hulgast.

Volikogusse on sotside ridades tõusmas nüüd kaks asendusliiget, esimeses järjekorras on Marianna Rikka ja Karl Pütsepp.

Tartu võimuvahetuse tingis Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsiooni lagunemine pärast seda, kui Keskerakonna uueks piirkonnajuhiks saanud Jaan Toots püüdis mitu kuud edutult ametist tagandada rahanduse abilinnapead Monica Randa.

Hüvitised otsustamisel

Volikogu päevakorras on eeloleval neljapäeval abilinnapea Monica Ranna umbusaldamine. Kultuuri- ja haridusvaldkonna abilinnapea Madis Lepajõe esitas tagasiastumise avalduse tervislikel põhjustel.