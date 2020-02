Tartu ja Kuressaare kombivad lennuühenduse loomist

Liini ettevalmistamisel on aga Tartu linnavalitsus ja Saaremaa vald kaalunud, kas ei võiks lennufirma Braathen Regional Airlines 72-kohaline ATR pärast maandumist Kuressaares edasi lennata Tartusse. See looks lennuühenduse Tartu ja Kuressaare vahel, millest on aastaid räägitud – aga mis riigi tellitud üldhuviteenusena endiselt aktuaalne pole –, ning ühenduse ka Tartust Stockholmi. Viimati lendas seda vahet Estonian Air aastal 2012.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles, et Tartu liinist on paljud rääkinud ja see kerkib alati, kui arutatakse Kuressaare lennuühendusi, nüüdki oli ütlejaid, et Rootsiga teete, aga Tartuga pole ikka korralikku ühendust. «Teame, kui palju bussiga käiakse, seda on ütlemata vähe. Aga on küsimus selles, kas enne peab olema võimalus ja siis tulevad inimesed, või enne on inimesed ja siis pakkuda võimalust. Võib-olla praegu on Tartu ja Saaremaa vaheline side nii õrn ka seepärast, et ühendused on alla igasugust arvestust,» märkis Kallas.

Huvist hoolimata on osalised ettevaatlikud. Tartu vaates jääb hooajalisest turismiliinist väheks, pealegi ei ole Bromma ümberistumisteks mugav lennujaam. «Kuivõrd see on eelkõige turismiliin, üsna hõreda graafikuga, saab see ilmselt olla argumendiks turismikorraldajatele,» ütles Tartu linnapea Urmas Klaas. «Oleme Saaremaa vallavalitsuse esindajatega sellel teemal rääkinud, et pikendada Bromma–Kuressaare liini Tartuni.»

Enne asja edasi arutamist oleks vaja ülevaadet, kuidas läheb eelmüük. «Et ei tekiks seda ohtu, et Tartust, mis on meist neli korda suurem, on lennuk reisijaid täis ja siis on Saaremaal vahemaandumine, kus keegi ei taha maha minna ega saa peale tulla, sest lihtsalt ei mahu,» rääkis Kallas. «See oli meie peamine murekoht. Kui kogu aeg jääb mingi varu, mis ei ole välja müüdud, siis võib edasi arutada.»

Saaremaa vald maksab lennufirmale kolme aasta jooksul kuni 180 000 eurot.