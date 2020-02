Hea süda on kinkinud vaprale naisele 100 aastat

Mindora-Meranda Arviste sündis 7. veebruaril 1920. aastal Valgas. Vanemad soovisid talle nimeks panna Meranda, aga vene õigeusu preester oli ristimisel öelnud, et tüdrukul peab olema kaks nime. Nii tekkis Miranda ette veel Mindora.

«Aga mind on eluaeg Tutiks hüütud,» ütleb Mindora-Meranda, ja räägib loo lapsepõlvest, kus nende naabermaja teisel korrusel elas üks vanapoiss, kes pani kommi nööri otsa ja hüüdis: Maasiku-Tuti, tule kommi järgi. Mindora-Meranda neiupõlvenimi oli Maasik.

Mehel olid Praha ülikoolis õpingud lõpusirgel, ainult riigieksamid veel teha. Ta õppis seal keemik-inseneriks, pidi Narva tööle saama. Nad koos kavatsesid pärast pulmi Prahasse sõita, et Nikolai võiks oma eksamid ära anda. Aga Kolja tulevikuks sai Saranski vangilaager, kus ta aasta pärast suri.

«Jah, lapsi mul ei ole,» ütleb Mindora-Meranda Arviste. «Mees oli koolis kogu aeg lastega ja me ise ei igatsenud lapsi. Ma ei kahetse seda, kuna mu armsad õelapsed on olnud mullegi laste eest.»

Mindora-Meranda Arviste räägib seejärel uhkusega, kuidas ta õepoeg Urmas Lepner ja tema naine Ere ta eest hoolitsevad ja suure osa oma vabast ajast tema peale pühendavad. Ja küsib, kas ajakirjanik ikka teab, et nad mõlemad on Tartus arstid, üks kirurg ja teine silmaarst.

Mindora-Meranda Arviste on töötanud Valgas viiskümmend aastat kaubanduses. Olnud kassapidaja-müüja ja peakassapidaja, hiljem müüja-instruktor. Ta on müünud segakaupu, kangaskaupu ja jalanõusid, kõike.

«Tädi suhtus meisse justkui oma lastesse,» ütles Urmas Lepner. «Kuna tädi oli elupõline kaubandustöötaja, siis hoolitses ta ka selle eest, et meil noormeestena oleksid tolle aja noorte unistuste kohaselt ikka teksaspüksid jalas ja botased veel peale selles. Ta mõtles meie peale, ilma et me selleks ise soovi oleksime avaldanud.»