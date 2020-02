Auve Tech ja Tartu ülikool ehitavad isejuhtivat vesiniksõidukit

Auve Techi sõiduk Iseauto kasvas välja 2017. aastal alanud koostööst Tallinna tehnikaülikooliga. «Oleme koostööle ülikoolidega avatud olnud algusest peale,» tõdeb idee autor Väino Kaldoja ning lisab, et peab oluliseks, et ettevõtted kaasaksid oma tegevusse Eesti teaduse tipptegijaid, et märkimisväärsed teadus- ja arendustegevused leiaksid eesmärgipõhist rakendust. «Nii ei loo me mitte ainult uuenduslikke lahendusi, vaid tõestame, et meie väikeses Eestis saab koos teha suuri asju,» lisas Kaldoja.