Asko Tamme: ikka on kahju raamatukogust lahkuda

Tamme ütles, et ta annab endale aru, et raamatukogu aeg saab nüüd läbi. «Ikka on kahju, muidugi on kahju. See on ikka üle poole minu aktiivsest tööelust. Ma olen siin kujunenud selleks, kes ma olen,» tunnistas ta. «Aga on jõudnud tekkida rutiini ja tüdimust, kas just üle nurga laskmist, aga lihtsamate teede otsimist.»