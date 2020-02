Suusasõpru oodatakse tänasest rajale

Sel aastal on võimalus osaleda ka ajavõtuta Pühapäevasuusataja sõitudel, kus osalejad lähevad rajale suusasõitu nautima omale meeldivas tempos. See on hea võimalus kõigile, kes ei tunne end suuskadel veel nii kindlalt, et võistlema minna, kuid saavad siiski üritusest osa võtta ning rahulikult kilomeetreid koguda.