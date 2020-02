Ühes spordiklubis aastad enam ei loe

Inimestel on soovitatav võimalikult palju liikuda ja olla kehaliselt aktiivne, see kehtib ka vanemate naiste ja meeste kohta, kuid Tartus on neil treenimise võimalusi tunduvalt vähem kui noortel, samuti loevad aastates inimesed hoolikamalt oma raha. Mullu oktoobris alustas Eedenis tegutsevas spordiklubis FitLife eakate treening, mille eesmärk on julgustada ka vanemaid inimesi spordiklubidesse astuma. Ja julgeid jätkub.