Lavakunstikooli tudengid mängivad Oskar Lutsu unustatud näidendit

Realistlike jutustuste ja naljamängudega debüteerinud Luts otsis selles näitemängus teistsugust poeetikat, põimides külarealismi toonase uusromantismi mõjudega. «Üks tahab linna, teine tahab kodurahu, keegi tahab armastust ja teine jällegi tahab ka armastust, noh, nagu ikka kombeks, ja õnne, kui oleks, palun, võimalik, kohe ja palju, kui see liiga palju tüli ei tee. Võib-olla on orelit lihtsam ehitada kui õnne,» on kirjutatud lavastuse tutvustuseks.