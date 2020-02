Palamuse rahvas arvas «Talvest» nii ja naa

Palamuse elanik Raimu Juht ütles talve 46. päeva õhtul pärast «Talve» esilinastust kohalikus rahvamajas, et sai suure elamuse. «Ma olen näinud ka «Kevadet», «Suve» ja «Sügist» ja ma arvan, et «Talve» on triloogia väga meeldiv jätk,» sõnas ta. «Kuna ma olen ise põline paunverelane, elan aleviku servas, mitte kaugel Tootsi koolimajast, siis seda enam liigutas uus film südant. «Kevade» on nende hulgast muidugi šedööver, aga «Talve» oli väga meeldiv üllatus.»