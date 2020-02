Joanna Hoffmann: kunstimuuseum annab aru, kuidas täieneb kunstikogu

Konstruktiivsel ning hästi argumenteeritud kriitikal on edasiviiv jõud ning iga inimese isiklik arvamus on tema õigus. Kunstiajaloolane Krista Piirimäe avaldas Tartu kunstimuuseumi näitusest «Aruanne publikule. Tartmusi kunstiostud» kriitilise artikli (TPM, 3.2). Kahjuks jõudis selle käsitluse kaudu lugejate ette aga vildakas info muuseumi toimimise, eesmärkide ning põhimõtete kohta.

Krista Piirimäe heidab ühe võimaliku näitusekomplekti põhjal tervikuna ette nii Tartu kunstimuuseumi viimase kümnendi kunstiostude valikut kui ka sisulist tööd laiemalt. Võrdlevalt toob ta positiivseks eeskujuks süsteemid ning otsused, mida muuseum tegi aastakümneid tagasi nõukogude režiimi ajal.

Üks näitus ei anna kõiki vastuseid. «Aruanne publikule» on kuraatoriprojekt, kuhu kunstimuuseumi koguhoidjad Julia Polujanenkova ning Heiti Kulmar valisid 53 teost viimase kümnendi ostude ja annetuste hulgast. Kogudesse jõudis ühel või teisel viisil aga ligikaudu 2000 kõige erinevamat eset, 356 nende seast otseselt ostud. Kokkuvõtlikult nimetame neid tulmeks.

Veidi ebatäpseks võib pidada küll näituse pealkirja, mis viitab uutele ostudele, sest näha saab nii oste kui ka annetusi. Ent ka viimaste puhul ei võta muuseum kõiki vastu, vaid tehakse kaalutletud valik. Pealkiri oli otsustamise koht, sest «Tartumusi uued tulmed» kõlaks tavakülastajale liiga võõralt. Näitust saatvas brošüüris on annetuste-ostude sarnasust ja erinevust selgitatud.

On selge, et seda näitust saanuks teha väga paljudel viisidel ning iga inimene oleks pannud kokku täiesti isemoodi komplekti. Poolesaja teose pealt on võimatu teha põhjapanevat statistikat või lõplikke järeldusi muuseumisse jõudnud kunsti kohta. Selleks on vaja põhjalikku uurimist ning korralikku kogudesse süvenemist, mis sobiks hästi suuremaks teadustööks.

Ent ka põgus pilguheit kunstiteadlaste poolt igapäevast kasutust leidvasse muuseumide infosüsteemi tõestanuks, et viimase kümnendi tulme on olnud igati mitmekesine. Tegelikult näitab seda ka ülevalolev näitus, ent artiklis on valikuliselt nimetatud ainult ühte tüüpi teoseid.

Lisaks on tähtis mõista konteksti, milles «Aruanne publikule» muuseumi programmis aset leiab. Enne novembris avanenud uue tulme ning samuti kogudel põhineva «Müstika ja Erose» väljapanekut eksponeeriti üle terve muuseumi näitust «Pallas 100. Kunstikool ja kultus» koos kõrvalprojektiga «Pallas Eesti kodudest», mis tõi Tartmusile ka muuseumide aastaauhinna.

Meie kaasaegne kunst on mitmekülgne, meediumide ja stiilide rikas ning väga laia definitsiooniga – seda kõike peab kajastama ka uut kunsti koguva muuseumi kollektsioon.

Et uute näituste fookus on rohkem nüüdiskunstil, on Pallase järel igati loogiline – soovime, et meie programm oleks mitmekülgne ja kõnetaks erinevaid sihtrühmi. Ometi leiab «Müstika ja Erose» väljapanekult näiteks meie kaasaegse Ene-Liis Semperi või Tanja Muravskaja kõrvalt ka Eduard Wiiralti, Julie Hagen Schwarzi ning Kaljo Põllu loomingut. Ei saa öelda, et üks või teine periood, kunstnik või stiil oleks Tartu kunstimuuseumis teistest enam eelistatud.