Eili Arula: palju õnne, Artjom!

Õiguse saamise nimel on ta pidanud loobuma kõigest, mida ta noorpoliitikuna üle kümne aasta tagasi üles ehitama hakkas. Nagu ta ise pärast õigeks mõistvat otsust ütles: tema elutöö on hävitatud.

Kerkib küsimus, et kes sest kaasusest üldse midagi võitis. Prokuratuur jäi pika ninaga, sest oletustele ja kaudsetele tõenditele üles ehitatud süüdistus hakkas lagunema juba esimeses kohtuastmes.

Kaitsepolitsei (kapo) sai teada, et nende juhiste järgi tegutsenud kuriteomatkija ei saanud ülesandega hakkama. Proovis mis ta proovis, ent Suvorov ei soovinud kalleid konjakeid ja kinkekaarte vastu võtta. Ehk olnuks tarvis paremat stsenaariumikirjutajat? Kui dialoogidemeistril, telesarjade ja filmide stsenaristil Martin Algusel igav hakkab, võiks ta proovida kätt kaitsepolitseiametis, sest Suvorovi kohtutoimikust avanev kapo agendi stsenaarium oli koletult igav, üheülbaline ning mitte kuhugi viiv. Ka kuluks kapole ära mõni asjalik näitejuht, sest kohtus selgus, et agent mängis talle kirjutatud rollis üsna tugevalt üle.

Tundub, et Suvorovi juhtum on igal juhul üks märgiline õpikumaterjal, millega õigusteaduskonna õppejõud saavad tudengeid kostitada.

Ka Keskerakonna maine sai Suvorovi kinni pidamise ja süüdistuse ilmnemise järel kõvasti kannatada. Tartus võimul olnud keskerakondlased pidid aru andma, mis asjus kapo nende erakonnakaaslase raekojast minema eskortis. Isegi linnapea Urmas Klaas võeti pihtide vahele ja uuriti, et mis Tartus ikkagi lahti on, kui kaitsepolitsei on juba kolm abilinnapead luubi alla võtnud. Suvoroviga samal ajal peeti raekojas kinni Valvo Semilarski, 2016. aastal sai kuriteokahtlustuse Kajar Lember.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kretel Tamm põhjendas, et korruptsioonikuriteod, täpsemalt toimingupiirangu rikkumised, on sedavõrd uus kuriteoliik, et vajab veel lihvimiseks mitmeid kohtulahendeid. Tundub, et Suvorovi juhtum on igal juhul üks märgiline õpikumaterjal, millega õigusteaduskonna õppejõud saavad tudengeid kostitada.

Politsei ja prokuratuur saavad samamoodi selle põhjal õppida, milliste tõenditega tasub süüasja kohtusse saata ning kui agaralt võib kapo heaks töötav agent ametnikule meelehead peale suruda.