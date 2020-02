Suurenevad kalapüügimahud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

Määrusega kehtestatakse Peipsi järvel koha poolaastakvoot. See on oluline, et koha kvooti jätkuks ka sügiseseks püügiks, kui on soov püüda noodaga ahvenat ning kaaspüügina koha. Tänavune soe talv on loonud väga head võimalused talviseks võrgupüügiks, mille tulemused on väga head, kuid teisalt väheneb kvoot suure kiirusega.