Tartusse tuleb juurde mitu rattaringluse parklat

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on Tartu rattaringlus hästi käima läinud suuresti tänu sellele, et rendirataste parklad paiknevad üle kogu linna, teatas linnavalitsuse pressiesindaja.

«Soovime järkjärgult parklate võrgustikku tihedamaks muuta, et rataste kasutamist veelgi hoogustada. Samuti on oluliseks sammuks parklate rajamine traditsioonilistest linnapiiridest väljapoole, et pakkuda alternatiivi autoga sõitmisele ning vähendada üha kasvava autostumisega kaasnevaid negatiivseid mõjusid,» ütles Tamm.