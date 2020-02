Ajaloolises hoonekompleksis algab kevadel külaliskorterite ehitus

Staadioni 2 maja ostis OÜ Lepiku Elamu, mille juhatuse liige Kristjan Gross kinnitas, et nüüd, mil on selge, et külaliskorterite ehitamiseks kulub 1,5-1,8 miljonit eurot, saab remonditöid kevadel tegema hakata.

Staadioni 2 majas algab kevadel külaliskorterite ehitus. FOTO: Kristjan Teedema

Suurem osa külaliskortereid saavad olema ühetoalised ning Grossi sõnul müüb OÜ Lepiku Elamu need edasi. Uuele omanikule maksavad korterid 74 000-104 000 eurot ning need peaks valmima 2021. aasta suveks.

Staadioni 2 maja kavandatav väljanägemine 2021. aasta suvel, mil korterid peaks valmis olema. FOTO: OÜ Lepiku Ehitus

Et kompleksis on mitu hoonet, mõjutab külaliskorterite ihaldusväärsust kahtlemata see, millises olukorras on ümberkaudsed majad. Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna juhatuse asetäitja Signe Sarik ütles novembris, et veterinaarteaduskonna vanad hooned on olnud aastaid ohtlikus seisus.

Narva maantee ääres asuva vana veterinaarkooli, Theatrum Zootomicumi maja ostis OÜ Esk Grupp. Selle juhatuse liige Elmo Somelar ütles, et majja tulevad kontorid.

Theatrum Zootomicum kuulub muinsuskaitse alla. FOTO: Kristjan Teedema

Et tegemist on muinususkaitse alla kuuluva kinnistuga, võtab Somelari sõnul dokumentide korda ajamine kaua aega ja veel pole selge, millal selles kontorite ehitamiseks läheb. «Staadioni 2 külaliskorterite välja ehitamine on väga hea uudis,» lisas ta.

Tartusse on viimaste aastate jooksul tulnud juurde hulgaliselt külaliskortereid ning kavade kohaselt tuleb neid lähiaastatel omajagu veel. Tartu Postimees on kirjutanud näiteks Vallikraavi tänaval asuva endise onkoloogiakliiniku ümber ehitamisest külaliskorteriteks ning et Viljandi maantee 13 kinnistu omanik, kellelt on aastaid pinda üürinud Veeriku Konsum, veeretab samuti mõtteid poe asemele majutuspind ehitada.

Kuidas mõjutab külaliskorterite kerkimise laine kinnisvarahindu üldiselt? RE/MAX Aaba maakler Eneken Tikk ütles, et Tartus on kasvanud nõudlus külaliskorterite järele, kuid Tikk ei usu, et see mõjutab tavapärast üüriturgu, sest sihtrühm on erinev.

«Mõne kuu kuni poole aasta pikkuseks perioodiks vajavad üüripinda vahetusüliõpilased välismaalt, õppejõud või ka inimesed, kes peavad viibima Tartus lühikese perioodi seoses tööga,» selgitas Tikk. Maakleri sõnul ei soovi üürileandjad üldjuhul nii lühikeseks ajaks üürile anda, sest kodumajutusega tegelemine nõuab korteriomaniku aega.