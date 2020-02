Tartu maakohus mõistis vangi elukaaslast korduvalt peksnud mehe

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Margit Pärna sõnul arvestas prokuratuur kokkuleppemenetluses, et meest on varem selliste kuritegude eest juba mitu korda karistatud. «Perevägivalla juhtumite puhul lähtume iga kord konkreetse juhtumi taustast, et leida vägivallatsejale võimalikult mõjuv lahendus. Selle olukorra lahendamine oli mõeldav aga vaid reaalse vangistusega. Nimelt on mees olnud vägivaldne pikema aja jooksul ja korduvalt, seega ei ole usutav, et vabadusse jäädes ta enam oma elukaaslast ei lööks. Küll aga loodame, et enam kui aasta aega vanglas annab talle aega oma tegude üle järele mõelda ja käitumises vajalikud korrektuurid teha,» ütles prokurör.