Kirjandusfestival Prima Vista ootab noorte fänniloomingut

«Prima Vista festivali kavas on alati kindel koht ka noortele suunatud üritustel,» rääkis Prima Vista juhatuse festivali esinaine Annika Aas. «Sel aastal korraldame esmakordselt fänniloomingu konkursi ja loodame, et noored lasevad oma fantaasial lennata ning neil on inspiratsiooni paljudeks põnevateks lugudeks.»