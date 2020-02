Epp Maria Kokamägi tõi raamatukokku säravat valgust

Tellijale

Direktor Aru rääkis väljapaneku avamisel, et Kokamäe piltidelt paistab headust, soojust ja valgust. Kunstnik pani näituse pealkirjaks «Läbi aastate» ning tõdes avamisel, et saal on tõesti üllatavalt hea ja et selles on sobiv valgustus.

«Siin on suurepärane näitust teha, ruumi ja õhku on palju,» ütles kunstnik. «Mulle meeldib ka seinade tonaalsus, üks on valge ja teine on tumehall. See annab ideid tööde seinale paigutamiseks. Ma ei olnud siin varem käinud ja mulle oli suur üllatus, et on olemas selline saal.»