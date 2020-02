Kliinikumi juhi vastalised palkasid oma sõnumi levitamiseks suhtekorraldusfirma

Endisele riigihalduse ministrile Janek Mäggile kuuluvast Powerhouse'ist on käesoleval nädalal kliinikumi juhtimiskriisi teemadel varahommikusi teateid ajakirjanikele läkitanud ettevõtte spetsialist Ivar Õuekallas. Teisipäeval kell 6.31 saatis ta välja teate, milles kliinikute juhid nõudsid lisaks Eelmäe lahkumisele ka suurhaigla nõukogu esimehe Urmas Klaasi tagasiastumist. Kolmapäeval tuli samast allikast samal kellaajal kiri, milles protestijad kirjeldasid juba võrdlemisi üksikasjalikult, millistele tingimustele nende arvates peaks vastama kliinikumi järgmine juht.

Üks allakirjutanutest, südamekliiniku juhataja professor Jaan Eha rääkis Tartu Postimehele, et mõttekaaslased otsustasid eelmise nädala lõpus suhtekorraldajatelt tuge paluda eeskätt selleks, et nende sõnumid saaks sõnastatud selgesti ja üheselt mõistetavalt. «Kuna terav probleem kliinikumi juhi sobivuse osas kuidagi lahendumise märke ei näidanud, siis ei jäänud meil ka midagi muud üle, kui kasutada spetsialistide abi. Me ise seda valdkonda ei valda. Läksime ausalt seda teed, et Powerhouse näitab end, et need on tema vahendatud teated. Sisu on aga sada protsenti meie mõtted, oleme kõik neile alla kirjutanud,» lausus ta.

Eha pidas oluliseks rõhutada, et kommunikatsioonibüroo ei korralda nende tellimusel mingit hookuspookust. «Kui inimesel on trauma, siis ta pöördub ka arsti poole. Meil oli tõsine trauma.»

Küsimusele, miks läks teisipäevane kiri, milles nõuti Klaasi tagasiastumist, üksnes meediale, aga mitte nõukogu liikmetele, vastas Eha, et see on asja tehniline külg, mida tema ei oska kommenteerida. «Palusime spetsialistide abi, kuna olukord on püsivalt kehv, ja eks see sõnum oligi mõeldud kogu avalikkusele üheaegselt, sealhulgas nõukogule ja Urmas Klaasile.»

Eha kinnitas, et kliinikute juhid maksavad kommunikatsiooninõu eest ise. «Kuidas siis teisti? Aga seda abi kasutame väga minimaalselt,» selgitas ta.