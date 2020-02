Antwerpeni kuninglik sümfooniaorkester annab Tartus kontserdi

Antwerpeni sümfooniaorkester on üks kahest Belgia kuninglikust orkestrist, kes esineb regulaarselt Madalmaades ja Saksamaal, kuid võtab igal aastal ette ka reise kaugematesse paikadesse. Üles on astutud sellistes kuulsates kontserdimajades nagu Viini Musikverein ja Konzerthaus, Salzburgi Festspielhaus, Amsterdami Concertgebouw, Tōkyō Suntory Hall ja Bunka Kaikan Hall, Kölni ja Müncheni Filharmoonia saalid, Budapesti Kunstipalee ja Pekingi Suur Rahvusteater. Nüüd lisandub nende esinemispaikade loetellu ka Tartu Vanemuise kontserdimaja.

Alates sellest hooajast tegutseb orkester särava Elim Chani käe all, kes on üks nõutumaid noori dirigente ja keda imetletakse tema oskuse tõttu kombineerida «draama ja õrnus ning jõud ja delikaatsus». Elim Chani tähelend algas 2014. aastal, mil ta oli esimene naissoost võitja Donatella Flicki dirigeerimiskonkursil. Lisaks Antwerpeni sümfooniaorkestrile on ta Šoti kuningliku rahvusorkestri esimene külalisdirigent. Sel hooajal juhatab Chan muuhulgas kuulsal BBC Promsil BBC Walesi rahvusorkestrit ning teeb oma debüüdid paljude nimekate sümfooniaorkestrite ees.