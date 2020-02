Annelinna gümnaasiumi 10-miljonine remont saab valmis juulis

Tartu linnavalitsuse teatel on gümnaasiumi rekonstrueerimistööd graafikus. Äsja lõppes ka sisustuse ostmiseks ja paigaldamiseks korraldatud riigihange.

Kaunase puiestee 68 asuvas koolimajas on lammutustööd lõppenud. Hoonele on paigaldatud uued aknad, valatud uued põrandad, ehitatakse vaheseinu ja on alustatud tehnosüsteemide ehitamisega. Lisaks klassiruumidele ehitatakse välja avar fuajee ja raamatukoguala, garderoobid, spordisaalid ning vahetunni veetmise alad mitmel pool üle koolimaja. Rekonstrueerimise järel saab koolimajast energiasäästlik liginullenergiahoone.