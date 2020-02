Mees pääses tulekahjust eluga tänu naabrile

Eile kell 15.29 teatati päästjatele, et Rannu alevikus Elva teel on korter suitsu täis. Kohale saabunud päästjad said teada, et korteris oli süttinud pliidile unustatud toit. Nublu suitsu-vinguanduri kaudu esimesena häire saanud G4Si patrull oli varem kohale jõudnud ja tuleohu kõrvaldanud. Ruumidest leiti tugevate joobetunnustega mees ja naine, kelle tervist kontrollis kiirabi.