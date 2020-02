Uku Varblane ja Garri Raagmaa: lugusid Lõuna-Eestist aastal 2035

Lõuna-Eestist saab ökokogukondade paradiis: linnaseltsid ja maaseltsid, energiaühisused ja mahetoidurühmad, erivajadustega inimeste, veganite ja karnivooride kogukonnad ning ökokommuunid. See lihtsalt sobib tartlase ja lõunaeestlase hoiaku ja eluviisiga ning nad on uue tehnoloogia abil ka mihklid seda eluviisi globaalselt maha müüma. Pokumaa ehitusstiili näiteks. Tagurpidilavkat, kus väikesed mahetootjad varustavad linnaelanikke puhta kohaliku köögi- ja puuviljaga. Või piimapukkidest inspireeritud pakirobotite tehnoloogiat, mis levib üle arenenud maade maapiirkondade ning mida Cleveron oma partneritega täiustab ja disainib. Ökondust veavad mitmel moel Tartu loodusteadlased ja ökoaktivistid, kes elades laiali mööda Lõuna-Eestit võtsid Euroopa 2024 kultuuripealinna programmi raames punti ka Lõuna-Eesti väikelinnad, mõisad ja külad, nii et miljonid eurooplased said osa Nipernaadi-lugudest.

Mida kõrva taha panna?

Lõuna-Eesti on läbi ajaloo olnud «klassikaline» maapiirkond, kus ikka põldu peetud: siin on rohkesti metsa ja viljakat põllumaad. Esmasektori efektiivsuse kasvu ja hõive vähenemise taustal on tööstusest viimasel paaril kümnendil saanud ekspordi mõttes Lõuna-Eesti ja kogu Eesti jaoks olulisim majandussektor. Suurtööstus on aga suures osas väliskapitali kontrolli all, kohalikud väikefirmad kipuvad olema väikese lisandväärtusega ja allhankele orienteeritud. Üks suuri küsimusi, mis stsenaariumides selgelt välja joonistub, on: kas uued tehnoloogiad soodustavad Lõuna-Eestis väikeettevõtlust ning kuidas seda tõhusalt ära kasutada? Seega, tehnosiiret, sh digiteerimist kiirendades aidataks ettevõtetel konkurentsivõimet ja eksporti kasvatada. Et ülikoolide ja ettevõtete arenduskoostöö ja arendustöötajate hulk ei ole saavutanud Põhjamaade taset, siis on siingi kõvasti ruumi. Võtmerollis on siin maakondlikud arendus- ja kompetentsikeskused.

Ettevõtluse kasvu takistab oskustööliste nappuse kõrval väike lisandväärtus ja investeerimiskapitali vähesus. Praegu eristuvad positiivselt puitmajatootjad, kes ekspordivad suurtes mahtudes Euroopasse, ja globaalselt tegutsevad Tartu tarkvarafirmad. Investeeringuid, sh immateriaalsetesse varadesse, mis saavad teadmuspõhises majanduses järjest olulisemaks, võiks olla siiski märksa rohkem. Peamiselt toimub toorme esmane töötlemine, suur osa veetakse välja poolfabrikaadina. Teadmuspõhist ettevõtlust väljaspool Tartut napib. Lõuna-Eesti tulevikuvõimalusi piirab väike turg: vähe inimesi, raha ja ettevõtteid – tüüpiline turutõrke olukord – ning kasin ühendus välismaailmaga (kaugus sadamatest ja lennujaamadest).

Et stsenaariumidest välja joonistuvad võimalused on valdavalt seotud kohapealse ressursi ja teadmuse targa ärakasutamisega, on võtmeteema Tartu võimaluste sidumine maailmas üha enam hinda tõusvate Lõuna-Eesti ressurssidega.

Seega, ühendused ennekõike: tunnirong Ülemistele muudaks Lõuna-Eesti Talsingi eeslinnaks, vähendaks autostumise ökojalajälge ja vähendaks teedeehituse vajadust. Lennuühendus Riiga aitaks Euroopa rahal kiiremini siia jõuda.

Lõuna-Eesti linnad on väikesed. «Väikesest puust linnast» Tartust on aga kujunenud kogu Lõuna-Eesti kaubandus- ja teeninduskeskus, mida võimendavad omakorda sealsed arvukad idufirmad ja ülikoolid-kliinikud. Et stsenaariumidest välja joonistuvad võimalused on valdavalt seotud kohapealse ressursi ja teadmuse targa ärakasutamisega, on võtmeteema Tartu võimaluste sidumine maailmas üha enam hinda tõusvate Lõuna-Eesti ressurssidega. «Rohelised» stsenaariumid suunavad meid seejuures mõtlema, et me Lõuna-Eesti loodusvarasid liiga odavalt ei müüks ja neid pigem väärindaks. Keskkonnasäästu võimalik esiplaanile kerkimine tähendab ka seda, et peame oma piirkondlikud majandusstruktuurid ja spetsialiseerimisplaanid sellest vaatevinklist üle vaatama, et muutunud olud ei tabaks meid ootamatult. Omavalitsused peavad sellega märksa enam tegelema, ennekõike tugevdama oma arenduskeskusi ja nonde ülelõunaeestilist koostööd.