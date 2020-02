Tartus on raudbetoonist rajatisi, mis kahe silma vahele jääda ei saa. Iseasi on, kes neid päriselt märkab. Või kes üldse on midagi kuulnud ehitusinsener August Komendandi pärandist Eestis ja tema hilisemast rahvusvahelisest karjäärist maailmakuulsate arhitektidega.