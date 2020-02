Urmas Klaas: lõpetame liivakasti mentaliteedi!

Kliinikute juhid, vähemalt suurem osa neist, on jäänud oma nõudmistele kindlaks. Nad tahavad juhatuse esimehe Priit Eelmäe vabastamist. Konflikt pigem kogub tuure, mida muu hulgas kinnitab ka tänahommikune pöördumine avalikkuse ees. Urmas Klaas, kuidas te kujunenud olukorda oma vaatevinklist hindate?

Alustame sellest, et Tartu ülikooli kliinikumil on väga suur vastutus Eesti meditsiini ja Eesti ühiskonna ees – see on ainuke õpetav ülikoolihaigla. Kliinikum peab vastama kolmele väga suurele väljakutsele: kõrgel tasemel teadustöö, õppetöö ja sellele tuginev ravitöö.

On pretsedenditu olukord, kus osa kliinikute juhid pöörduvad kliinikumi asutajate poole – või ma õigupoolest ei teagi, kellele see kiri hommikupimeduses suhtekorraldusfirma poolt adresseeriti… Selliste ultimatiivsete sammudega me kindlasti olukorda ei lahenda.

Kui kõik praegu ühe sammu tagasi astuvad, siis on pärast võimalik kõigil kaks sammu edasi astuda.

Kas ma saan õigesti aru, et kliinikumi nõukogu liikmetele ja kliinikumi asutajatele seda kirja ametlikke kanaleid pidi ei jõudnudki?

Täpselt nii. Mina saatsin pärast nõukogu 31. jaanuari koosolekut kliinikute juhtidele teate, et kutsusime ellu struktuurijuhtimise reformi väga kompetentse ja esindusliku töörühma, ning edastasin palve tulla kokku 13. veebruaril ja neid teemasid üheskoos edasi arutada. Me peame töötama kaasavalt, see on päevselge. Me oleme akadeemiline asutus ja akadeemilisel diskussioonil on siin kindlasti oma edasi viiv koht. Kahjuks, ootamata ära seda kohtumist, saime lugeda täna hommikul uut avaldust meediast.

Kas te kujutate nüüd ette, kuidas see suhtlemine peaks käima, kui sotsiaalminister, Tartu ülikooli rektor ja Tartu linnapea kui kliinikumi asutajate kõige kõrgemad esindajad peavad lugema ajakirjandusest, et on paisatud välja ultimatiivne pöördumine, milles avaldatakse rahulolematust, et nõukogu ei vabastanud kliinikute juhatajate etteantud kuupäevaks juhatuse esimeest? On kahetsusväärselt selge, et nõnda ei ole võimalik asju edasi viia.

Nõukogu on väga selgelt mõistnud, et kliinikumis on juhtimiskriis, me ütleme seda sõnaselgelt välja. Samas on vaja edasi liikuda kokkulepitud struktuuri- ja juhtimisreformiga. Selleks kutsusimegi ellu vastava töörühma, mida juhib nõukogu liige ja üks asutajate esindaja, Tartu ülikooli teadusprorektor doktor Kristjan Vassil. Sellesse rühma on kaasatud väga palju kompetentse ja vaateid, seal on loomulikult inimesed kliinikumi seest, arstide liidust, patsientide esindaja. Rahvusvahelise kogemuse toomiseks on kaasatud ka inimesed Põhjamaadest, kus samuti on selliseid suuri reforme ülikoolikliinikumides ellu viidud.

Töörühm koguneb 7. veebruaril ehk eeloleval reedel. 13. veebruaril on kavas neid asju tutvustada ja läbi rääkida kliinikute juhtidega. Seda kummastavam oli hommikul vara lugeda meediast sellist pöördumist.

Nentisite, et juhtimiskriis on olemas ja selles ei kahtle keegi. Seega ei saa taas jätta küsimata: millest see alguse sai?