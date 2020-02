Selgus eelmise aasta Vikipeedia sõber

MTÜ Wikimedia Eesti liige ja keeletoimetamistalgute žürii esimees Ann Siiman selgitas, et Tartu Hansa Rotary klubi stipendiumid on Vikipeedia heakeelsusele ja keeletoimetaja ameti väärtustamisele palju kaasa aidanud. «Praeguseks on talgutel parandatud üle 1500 artikli ja talgud on populaarsed just noorte seas, kes saavad sealt esimese toimetamiskogemuse,» ütles Siiman. «Nüüd on meie kord tunnustada organisatsiooni, kes on Vikipeedia kaudu aidanud eesti keelt hoida ja noori keeletoimetamise juurde tuua,» lisas ta.