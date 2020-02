Tartu ülikooli muuseum on Eesti kultuurkapitali aastapreemia laureaat

Muuseum sai tunnustuse kõrgetasemelise museoloogilise töö eest nende kahe näituse väljatöötamisel. Muuseumi direktori Mariann Raisma sõnul on muuseumil aastapreemia saamise üle väga hea meel. «On suurepärane, et näituseid tunnustati koos,» ütles Raisma. «Nende isikupäraste näituste puhul tuleb hästi esile, kuivõrd erinevalt saab kõneleda ühest teemast – ülikooli loost. Õnnitlen näituste kuraatoreid tunnustuse puhul ja tänan kõiki, kes näituste valmimisele kaasa aitasid,» lisas ta.

Ülikooli muuseumi aastanäitusel «Ideaalide Eesti. Sada aastat otsinguid» vaadeldakse 1920. aastatest saati toimunud sündmusi, mis on mõjutanud Eesti riiki ja ülikooli. Näitusel tõstetakse rahvusülikooli kaudu esile meie rahvusliku mõtte arengulugu ja selle ideaalid Eesti vastuoluliste ning murranguliste sündmuste kontekstis, vaadeldes muu hulgas ka ebaõnnestumisi ja pettumusi. Näituse kuraatorid on Mairo Rääsk ja Mariliis Hämäläinen ning kujundaja Evelin Urm. Näitus valmis «Eesti Vabariik 100» toel. Näitus on muuseumi ajutiste näituste saalis avatud kuni 6. septembrini.