Suusarajale võib pääseda nädala lõpus

Esimesed külmakraadid on toonud talisportlastele lootuse, et ehk saab veel enne kevadet suusarajale minna. Tartumaa spordi- ja suusabaasides pandi sel nädalal tööle lumekahurid.

«Ikka tahaks linnainimesed suusarajale lasta, aga ennustada ei saa, sest ilm on ju nagu loto. Panime kolm lumekahurit Tähtveres töösse esmaspäeval vastu teisipäeva ööd ning kõige optimistlikum oleks nädala lõpus suusatada. Aga lubada ei saa,» selgitas Tähtvere puhkepargi haldusjuht Marti Viilu. Selleks, et kunstlumega suusarada valmis saaks, peab Viilu sõnul järjepidevalt külma olema minimaalselt 3-4 kraadi.

Tehvandi spordikeskuses töötavad alates esmaspäeva hilisõhtust 12 turbiinkahurit ja üks torukahur. Kui temperatuur muutub soojemaks kui kaks külmakraadi, ei näe spordirajatiste juht Tiit Tammemäe enam kunstlume tootmisel mõtet. «Vähem kui kahe kraadi puhul tuleb lumi nii märg, et hakkab eelmist tööd nullima,» selgitas ta.

Tammemäel pole usku, et Tehvandil saaks Tartu maratoniks staadioniring valmis. «Otsus on muidugi maratoni korraldajate teha, aga ei usu, et isegi väikse ringi valmis saab. Selle jaoks peaks järjepidevalt külma olema ligi kümme kraadi,» selgitas Tammemäe.

Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk rääkis, et sel nädalal antud ilmaprognoos ei soosi maratoni toimumist, kuid lõpuni kindel ei saa enne uut nädalat olla. «Me ikkagi pingutame praegu, sest ei tahaks hiljem tagant järele tark olla, et kui oleks rohkem pingutanud, oleks saanud midagi teha,» ütles Kelk. Tema sõnul on maratonist olulisem üleüldine suusatamise võimalus. «Saagu maratonist, mis saab, aga lõpuks on oluline ka see, et tekiks võimalus suusatada. Veebruari lõpuks ehk õnnestub lund teha, seega laskesuustamise võistlused peaksid toimuma.»

Väike-Munamäe spordikeskuses töötavad seitse lumekahurit, Kuutsemäe suusakeskuses 11. Erlend Aav, kes juhib mõlemat kohta, ütles, et Kuutsemäe avab uksed sel reedel kell 14.