EKRE ridades Tartu linnavolikokku valitud Kaja Tarto liitus Isamaaga

Kaja Tarto sõnul on tema jaoks tähtis ennekõike sisuline töö. «Vastandumine ja konfliktide otsimine ükskõik millise erakonna poolt ei ole minu hinnangul edasiviiv jõud,» ütles Tarto.« Konfliktidega kaasnevat ebakindlust oleme näinud nii Tartu linnas kui ka riigi tasandil. Otsustasin liituda Isamaaga, sest see erakond on avatud aruteludele ning valmis otsima ühiskonnas ühisosa. Tartu linn on sellise põhimõtte rakendamiseks õige koht ning meil on võimalus olla eeskujuks teistele Eesti omavalitsustele. 2024. aasta kultuuripealinna tiitel peaks pakkuma kõigile siinsetele poliitilistele jõududele piisavalt motivatsiooni ühisosa otsimiseks,» lisas ta.