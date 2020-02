Tartu ülikool jagab preemiaid neile, kes ülikoolis vähemalt pool sajandit töötanud on

2019. aastal loodud teenetemärgiga «100 semestrit Tartu ülikoolis» tunnustab rektor töötajaid, kes on terve tööelu pühendanud Tartu ülikooli arendamisele, olles ülikooliga seotud üliõpilase, töötaja, arst-residendi, interni ja aspirandina kokku vähemalt 50 aastat.

Teenetemärgi pälvinud vene kirjanduse professor Ljubov Kisseljova, kes on ülikooliga seotud alates 1967. aastast, rõõmustas tunnustuse üle ja ütles, et tema jaoks on autasu meeldiv üllatus. «Ma ei ole kunagi kokku lugenud, mitu semestrit ma Tartu ülikoolis olen veetnud. 100 semestrit olen ülikoolis töötanud, aga kui liita ka õpinguaastad, siis tuleb seda aega veel rohkem.»

Kisseljova nentis, et kogu tema elu on seotud ülikooliga, tema alma mater'iga. «Armastan oma ülikooli ning olen õnnelik selle üle, et minu teaduslik juhendaja Juri Lotman kutsus mind siia tööle vene kirjanduse kateedri laborandina, kui ma alles tudeng olin. Kordan sõnu «Vivat academia!» alati südamest,» ütles Kisseljova.

1968. aastal Tartu ülikooli õppima asunud ja praegu infotehnoloogia osakonna taristunõunikuna töötav Otto Teller meenutab, et töötas ülikoolis juba õpingute ajal. «Lõpetamisel tuli suunamiskomisjoni ees valida, kas jääda 100 rubla eest kuus ülikooli või minna kõrgema palga peale Teaduste akadeemia instituuti. Valisin ülikooli, kuid ei osanud aimata, et jään siia nii pikaks ajaks.»

Otto Teller ütleb, et ülikooli keskkond arenda, areneb ning kolleegid on samuti meeldivad. «Nii on see elukestev õpe siiani jätkunud. Olen võimaluse eest siin töötada ülikoolile tänulik,» lisas ta.

Teenetemärgi on kujundanud ehtekunstnik Julia Maria Künnap, kes on ka rektori ametiraha autor. Teenetemärk on valmistatud hõbedast ning selle kujunduses on kasutatud ülikooli peahoone fassaadi kujutist ning teksti «Centum Semestria in Universitate Tartuensi».

2019. aasta lõpus võttis Tartu ülikooli senat vastu uue tunnustamise kord. Järgmised teenetemärgid «100 semestrit Tartu ülikoolis» antakse koos teiste ülikooli teenetemärkidega üle rahvusülikooli aastapäeva paiku korraldataval pidulikul tunnustamisüritusel.