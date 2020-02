Prokuratuur süüdistab Tartus väidetavalt peksa saanud naist valeütluste andmises

Väidetava rünnaku ohvriks langenud naine rääkis möödunud aasta septembris Tartu Postimehele, et rattaga töölt koju sõites ja jõudes Tähe tänava algusesse, peatas teda võõras noormees ja küsis suitsu. Et naisel polnud suitsu pakkuda, olevat teda vastuseks tabanud tugevad rusikahoobid näkku.

«Kaks noormeest seisid kõnniteel. Üks viskas mind peatades kätt ja küsis, kas suitsu on pakkuda. Vastasin, et kahjuks ei ole. Kohe pärast seda lõi teine mees jalaga mu ratast. Komistasin ja esimene kutt lõi kaks korda näkku,» kirjeldas ta toona.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Tatjana Tamm selgitas, et ööl vastu 2. septembril pöördus politsei poole 27-aastane naine, kes teatas, et Tartus Tähe tänaval ründasid teda kaks tundmatut meest. «Politsei alustas võimalike kurjategijate tabamiseks kriminaalmenetlust ja uurija kuulas kannatanu üle. Politsei jätkas tõendite kogumist ja tõendeid analüüsides jõuti järeldusele, et sellist kuriteosündmust ei toimunud. Seetõttu lõpetas politsei prokuratuuri loal kriminaalmenetluse ja seda lõpetamist ei vaidlustatud,» ütles Tamm.

Möödunud aasta septembris väidetavalt aset leidnud juhtum hirmutas paljusid tartlasi. «Kindlasti ei ole keelatud kaaskodanike hoiatamine mõne ohu eest ja selle eest kedagi ei karistata. Küll aga paneme inimestele südamele, et esmajärjekorras tuleb pöörduda politsei poole. Politsei teab oma kogemuse põhjal, millal ja kuidas on vaja inimesi ohtude eest hoiatada,» märkis Tamm. Ta lisas, et mõnel juhul on tõesti vajalik avalikkuse informeerimine, mõnel juhul on hoopis vaja viia läbi selliseid menetlustoiminguid, millele suur avalik tähelepanu on kahjuks. Näiteks ei pruugi kannatanu teada, kuidas mõjutab selline avaldus kuriteo toimepanijat – politsei võib juba olla kahtlustataval kannul või teda jälgida, kuid kurjategija võib politsei huvist teada saades muuta oma käitumist või minna pakku.

Küll aga on kuritegu kannatanu või tunnistaja poolt kriminaalmenetluses teadvalt valeütluste andmine (KarS § 320). Tamm sõnas, et kannatanu väitis politseile, et teda ründasid kaks tundmatut meest, kuid uurimise tulemusel esitas prokuratuur naisele süüdistuse valeütluste andmises ja kriminaalasi on saadetud kohtusse. Eelistung toimub 24. märtsil.

Karistusseadustik näeb valeütluse andmise eest ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse. «Veel on vara öelda, millist karistust prokuratuur kohtus taotleb, kuid kindlasti arvestatakse kõiki süüd ja süüdistatavat puudutavaid asjaolusid,» selgitas Tamm.

Otsuse süü osas teeb kohus – kas kannatanu andis kriminaalmenetluses teadvalt valeütlusi või mitte. Süüdimõistva otsuse korral otsustab ka karistuse kohus. Kui aga kohus leiab, et valeütluste andmine ei olnud tahtlik, siis mõistab ta süüdistatava õigeks.

Ringkonnaprokurör nentis, et valeütluste andmine on pigem haruldane kuritegu, sest inimesed pöörduvad politsei poole sooviga saada abi. «Julgustamegi kõiki abi saamiseks võimalikult kiiresti politsei poole pöörduma. Isegi kui politseil ei õnnestu paraku alati kurjategijat tabada, siis ei ole põhjust karta valeütluste andmise tõttu kohtu ette sattumist,» rääkis ta. Süüdistus valeütluste andmises esitatakse siis, kui on tõendatud, et politseile kirjeldatud kuriteosündmust ei ole üldse toimunud ja seda on tehtud teadlikult ning tahtlikult.

Möödunud aastal toimus Tartus teinegi ründamise juhtum, kus võõras mees ründas 16. augustil Turusilla lähedal noort naist.