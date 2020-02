Tartumaal saab tänavu tolmuvabaks üks kruusatee

Tartumaal on kruusakattega riigimaanteid 430 ja Jõgevamaal 384,6 kilomeetrit. Uues teehoiukavas võetud siht ütleb, et tolmuvaba katte peaksid saama sellised riigiteed, kus on oluline kasutuskoormus, see tähendab üle 50 auto ööpäevas. Maanteeameti Lõuna regiooni strateegilise planeerimise juht Urmas Mets nentis, et selle piiri ületab Tartumaal 262,7 ja Jõgevamaal 152,5 kilomeetrit.

Pikk nimekiri

Kogu Eestis on riigile kuuluvaid kruusateid 4650 kilomeetrit, millest selliseid, kus liikleb alla 50 auto ööpäevas, on 2578 kilomeetrit, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teedetalituse juhataja Julia Bergštein.

Ta selgitas, et kalkulatsioonide kohaselt on kruusateedele katete ehitamise tasuvuse piir kruusateed, millel keskmine liiklussagedus on 200 autot ööpäevas, juhul kui investeeringu maksumus on 100 000 eurot kilomeetri kohta. Teehoiukava põhjal on arvestatava kasutusega sellised kruusateed, kus keskmine liiklussagedus ületab 50 autot ööpäevas. Selle järgi on praegu defineeritud arvestatava kasutusega kruusatee.

Mets selgitas, et igal maanteel loendust ei tehta, kuid liiklusloenduse andmed saadakse analüüsiga, kus arvestatakse nii eri aastatel loendatud andmeid kogu riigiteede võrgul kui ka muid näitajaid.

2020. aastal ehitatakse riigi kava järgi tolmuvaba kate 52 objektile, kokku 222,5 kilomeetrit. Praegu valmistatakse ette ehitustööde tegemiseks korraldatavaid riigihankeid, nendeks töödeks kavandatud raha on tänavu 15,5 miljonit eurot.

Aasta algul kinnitatud teehoiukava juures on ka 2020.–2023. aasta finantsplaan, kuid Metsa sõnul võib ette tulla muudatusi vastavalt sellele, kui palju raha on tegelikult kasutada. Ta selgitas, et kruusateedele katete ehitamise otsustamisel arvestatakse viit peamist kriteeriumi: liiklussagedust, raskeliikluse osakaalu, bussiliine ja nendega kaetud teelõigu pikkust, tolmu mõju elukeskkonnale ning teed kasutavate inimeste arvu.

Erijuhtumitena käsitletakse objekte, mis asuvad rekonstrueeritavate objektide läheduses ja kust on seega võimalik saada väikese veokaugusega katte ehitamiseks vajalikku freespuru. Nende parameetrite alusel arvutatakse igale kandidaatobjektile koondindeks, mis on objektide reastamise alus. Täpsemalt on võimalik remondiobjektide valiku meetoditega tutvuda maanteeameti kodulehel.

970 kilomeetrit tehtud

Viimase seitsme aastaga on tolmuvaba katte saanud kõik suurema kasutusega kruusateed, kus liiklussagedus on üle 350 auto ööpäevas – neid oli 970 kilomeetrit. Riigi kruusateede võrk on Berg­šteini sõnul suures osas sellises seisukorras, mis vajab kraavide kaevamist, muldkeha ning kruusast aluse ehitamist. Enamikule kruusateedele, kus muldkehad ja kraavid olid varem korda tehtud, on juba kate pandud ning järel on külmakerkeohtlikud või sisuliselt ilma muldkeha ja kraavideta kruusateede lõigud ning seetõttu on kruusateele katete ehitamise hind kilomeetri kohta kõrgem.