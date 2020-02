NBA õppetund: korvpalliväljakul tippu jõudmiseks tuleb mäng muuta elustiiliks

Tellijale

Delta Minicampsi idee on pärit Delta Basketballi korvpallikooli treeneritelt, kes kutsusid Eestisse välis­treenerid Ameerika korvpalliakadeemiast Strenght N Motion. Minicamps on mõeldud 11–18-aastastele korvpallihuvilistele ning annab võimaluse ka poistele ja tüdrukutele koos treenida. Kaks laagrit on peetud Tartus, edaspidi on plaanis laieneda üle Eesti.