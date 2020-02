Veeriku poe B-plaan näeb ette külaliskortereid

Laidre avalikus postituses on kirjas, et Veeriku kaupluse elutsükkel hakkab lõppema, sest majja kavatsetakse ehitada külaliskorterid, ning et Laidrele meeldiks küll nurgapoed üle linna, kuid suured poed ei võimalda väikestel ilmselt kaua elus püsida.

Sundida ettevõtjaid pidama väikepoode olukorras, kus see on majanduslikult kahjulik, pole ei mõistlik ega võimalik, ütles abilinnapea Reno Laidre.

Veeriku Konsumi anonüümseks jääda soovinud müüja avaldas lootust, et pood kolib Veerikul teise kohta. Müüja sõnul on poe töötajad ammu uusi ruume soovinud.

Reno Laidre hinnangul on Veeriku poel raske ellu jääda olukorras, kus samas kandis on lähedal Lembitu Konsum ja Veeriku ostukeskus ning Ravila tänava ja Viljandi maantee ristile kavandatakse kolmandatki kaubanduskeskust.

Kuigi suurtes poodides on kaubavalik suurem, on olukordi, kus inimestel on hädapärase ostmiseks mugavam ruttu läbi käia väiksemast poest, kus ei pea asju pikkade riiulite vahelt otsima või näiteks lastega kaua järjekorras ootama. Nii käis ka esmaspäeva ennelõunal Veeriku Konsumist lõunasööki ostmas ehitusel töötav Renno Tutk. Tema lõunasöögipood sõltub sellest, kus piirkonnas ta parasjagu pikemalt tööl on, ja kuna Veerikul saab töö varsti läbi, siis poe kolimine Tutki ei kõigutanud.