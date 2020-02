Linn lahendab Annelinna elanike parkimisprobleeme

Linnavalitsuse tellimusel on valminud projekt Mõisavahe 9-korruseliste hoonete vahelise ala parklate ja juurdepääsude rekonstrueerimiseks. Töid on planeeritud teha seitsmes etapis ning ühtekokku on kavandatud Mõisavahe tänava 34-47 kortermajadele normidele vastavaid parkimiskohti kokku 641.