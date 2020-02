Heiki Lill: päästke pensionireform!

Kas me sellist pensionireformi tahtsimegi? Pensionireformi, mis on poolik ning mille ainus eesmärk tundub olema riigieelarvesse lisaraha toomine, mitte tulevaste pensionäride sissetuleku kindlustamine?

Olen tulihingeline pensionireformi pooldaja. Miks? Aga sellepärast, et tahan vanaduses nautida seda tuntud suusataja reklaamitud mõnusat pensionipõlve kaugel soojal maal. Kahjuks aga on reformimine läinud nii kaugele, et lapse vannitamise käigus on laps putku pannud ning alles on jäänud ainult vannivesi ning seegi visatakse välja. Kas tõesti ei saa reformi tulemusena pensionipõlve nautida ning peab sellesamuse suusataja kombel varjutõmbunud elu elama ning häbi tundma oma staatusest?